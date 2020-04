Incendio in un appartamento di via Cannizzaro, 53enne trovato morto

Tragedia la scorsa notte alla periferia di Modena, precisamente all'interno della palazzina al civico 138 di via Cannizzaro. Al piano terra dell'abitazione si è infatti sviluppato un incendio che è costato la vita ad un uomo di 53 anni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 00.15 e hanno immediatamente fatto irruzione nell'edificio per domare le fiamme, ma soprattutto per evacuare le persone che si trovavano all'interno.

Sono state portate in salvo una anziana - madre della vittima - e la sua badante che si trovavano al primo piano. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 53enne, il cui corpo ormai carbonizzato è stato rinvenuto nella camera da letto al piano inferiore dopo che le fiamme sono state spente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora non certe le cause del'incendio, per quanto sembra essere escluso un fattore doloso esterno. Le indagini sono a cura della Polizia di Stato. Seguiranno aggiornamenti