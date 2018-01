Addio a Nello Rossi, storico titolare del bar di Maranello sinonimo di passione

“Oggi salutiamo un amico di tanti maranellesi e di tanti appassionati e tifosi ferraristi di tutto il mondo”. Così il sindaco Massimiliano Morini esprime il cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la scomparsa di Nello Rossi, avvenuta domenica 7 gennaio.

“Nel cuore della città, il Bar Nello è stato nel corso degli anni un punto di riferimento. Non solo un luogo di ritrovo per tanti maranellesi ma una vera e propria istituzione. Un locale in cui il tifo e la passione per la Rossa e per le corse si organizzava in maniera spontanea e profonda, come le persone di queste terre sono capaci di fare - ha aggiunto Morini - Nello è stato un grande aggregatore e il suo locale un luogo in cui le persone si ritrovavano senz’altro scopo se non quello di esprimere la propria passione. Sono tante le persone che l’hanno conosciuto, anche del mondo degli Scuderia Ferrari Club, e che oggi si stringono al nostro cordoglio. Nello ha rappresentato un pezzo di storia della nostra comunità e anche per questo mancherà a molti”.