Morto dopo due mesi di agonia il giovane colpito da un o schiaffo in via dell'Abate

Dall'Ospedale di Baggiovara arriva la terribile notizia della morte del cittadino nigeriano 32enne vittima di un'aggressione lo scorso 9 novembre. Lo straniero era stato colpito con uno schiaffo al volto da un connazionale a seguito di una lite: un colpo apparentemente sostenibile, cui però era seguita una rovinosa caduta a peso morto e una violenta botta alla base del cranio contro le pietre del selciato all'incrocio tra via Nicolò dell'Abate e viale Mazzoni. Il 5 gennaio il 32enne si è spento nel suo letto d'ospedale, dopo che i medici hanno fatto il possibile per salvarlo.

Il decesso complica e non poco la posizione dell'aggressore, un 25enne nigeriano irregolare, che era stato identificato pochi giorni dopo i fatti e poi tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Il giovane ora dovrà rispondere dell'accusa di omicidio preterintenzionale, che nelle prossime ore gli verrà notificata in carcere, dove si trova da ormai diverse settimane.