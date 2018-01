Infortunio nel cantiere di Pavullo, non ce l'ha fatta l'operaio ferito

Non ce l'ha fatta l'operaio di cinquant'anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro venerdì scorso, 12 gennaio, presso il cantiere della Gold Art a Sant'Antonio di Pavullo. L'uomo, di origini rumena ma residente a Verona, era ricoverato in condizioni critiche in Neurorianomazione all'Ospedale Civile di Baggiovara.

Lo scorso venerdì il lavoratore era rimasto gravemente ferito mentre si trovava su un carrello elevatore, intento a posizionare una rete. Durante una manovra era finito di fatto contro un pilone in cemento, provocandosi lesioni molto gravi. Verso le 13.00 di oggi sono iniziate procedure per l'accertamento della morte cerebrale che si sono concluse in questi minuti con la conferma, purtroppo del decesso. La Direzione dell'Azienda e tutti i medici desiderano esprime il loro cordoglio alla famiglia.