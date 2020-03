Infortunio alla Opas di Carpi, lavoratore perde la vita in un macchinario

Questa sera intorno alle ore 21 si è consumata una tragedia presso lo stabilimento Opas, la cooperativa che si occupa di lavorazione di carne suina con sede a Migliarina di Carpi. Per ragioni ancora in via di accertamento un operaio ha perso la vita: purtroppo si è rivelato inutile l'intervento del personale sanitario e del medico del 118, supportati dai Vigili del Fuoco.

L'uomo, un quarantenne di nazionalità ghanese, sarebbe rimasto incastrato nel macchinario al quale stava lavorando. Sono in corso le verifiche da parte dei Carabinieri e della Medicina del Lavoro. Seguiranno aggiornamenti