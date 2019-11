Droga letale, un altro ragazzo muore per overdose in zona Sacca

Nel tardo pomeriggio di ieri è stato scoperto il decesso di un giovane di appena 23 anni, il cui corpo è stato notato in un'area appartata, nei pressi di una struttura abbandonata posta proprio all'angolo tra via del Mercato e strada Canaletto Sud, vicino alla stazione di servizio Eni. Inutile l'intervento del 118, che non ha potuto fare altro che constatare la morte del giovane, quasi certamente causata da una dose letale di stupefacente

Sul posto per le indagini del caso è intervenuta la Polizia di Stato. L'area in questione è purtroppo ben nota per la fiorente attività di spaccio e per il viavai di consumatori sull'asse di strada Canaletto, dove si trovano edifici abbandonati che offrono rifugio sia ai pusher che ai clienti, molti di loro giovani sbandati.

Il decesso di ieri arriva a poche ore da quello di un'altra giovane, una 28enne trovata morta nel suo appartamento di via Gerosa, a poche centinaia di metri. E' ancora prematuro anche solo ipotizzare collegamenti fra i due casi e un'eventuale partita di droga letale: sarà compito degli inquirenti sondare anche questa allarmante possibilità.