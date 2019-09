Cadavere nel Parco delle Rimembranze, indagini in corso

Questa mattina verso le ore 11 è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, età presunta 42 anni, steso a terra sull'erba del parco delle Rimembranze a Modena. L'intervento del 118 è stato purtroppo utile solo a certificare il decesso, avvenuto probabilmente non troppo tempo prima. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha presidiato l'area in attesa degli accertamenti.

Al momento non si conoscono le cause e le circostanza della morte, avvenuta accanto ad alcuni giochi per bambini, nei pressi dell'intersezione tra l'area verde e via de Fogliani. Non si esclude che possa essersi trattato di un malore o di un'overdose da stupefacenti.