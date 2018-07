Addio a Sergio Marchionne, il manager è deceduto in ospedale

Sergio Marchionne è deceduto nelle scorse ore. L'ex amministratore delegato di Fiat Chrysler si è spento a 66 anni a Zurigo, nell'ospedale in cui era ricoverato dopo un intervento alla spalla destra a fine giugno. Marchionne è stato anche Presidente di CNH Industrial N.V. e Ferrari N.V., oltre che Presidente e amministratore delegato di Ferrari S.p.A.. Figura centrale della svolta che il gruppo Fca ha vissuto negli ultimi anni, ma anche figura controversa per le politiche manageriali che spesso hanno incontrato l'avversione del mondo sindacale per le radicali trasformazioni del colosso Fiat.

John Elkann ha commentato: "E' accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'e' andato. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanita', responsabilita' e apertura mentale di cui e' sempre stato il piu' convinto promotore". "Io e la mia famiglia- aggiunge- gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e ai figli Alessio e Tyler. Rinnovo l'invito a rispettare la privacy della famiglia di Sergio".

Già nei giorni scorsi i vari marchi del gruppo Fca, compresa ovviamente Ferrari, avevano nominato i nuovi dirigenti per sostituire Marchionne, ormai assente da qualche tempo ai vertici delle aziende che guidava dal 2004.

Il sindaco e presidente della Provincia di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha così commentato: "Ci sará tempo e modo per i giudizi storici: oggi ricordiamo la persona, il manager di statura internazionale e riconosciuto come tale, e prevale il dolore anche personale avendolo conosciuto e incontrato in più occasioni. Sono vicino alla sua famiglia, ed esprimo le condoglianze a nome dell'Amministrazione comunale e provinciale. Da Modena lo ricordiamo per il valore della Ferrari cresciuto in questi anni, il consolidamento della presenza di Maserati, Ferrari e CNH qui nel nostro territorio, le nuove prospettive per l'automobile elettrica, il Centro di ricerca Alfa-Maserati che sta dando lavoro a tanti ingegneri in città. Il suo ricordo sia stimolo per proseguire un cammmino sfidante, pieno di opportunità lavoro ed innovazione".

(fonte DIRE)