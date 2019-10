Infortunio sul lavoro, muore un addetto alla stampa de Il Resto del Carlino

Ieri sera intorno alle ore 20 è deceduto Lorenzo Bernini, lavoratore del Centro Stampa Poligrafici (CSP) del Resto del Carlino gruppo Monrif, ricoverato per un incidente sul lavoro avvenuto nella notte di mercoledì 23 ottobre. Il decesso, allo stato attuale delle informazioni, sembra avvenuto per arresto cardiaco mentre era ricoverato alla Clinica della Mano di Modena dove il lavoratore aveva subito un lungo intervento chirurgico nel tentativo di salvare la mano rimasta schiacciata nelle rotative.

Lorenzo lascia la moglie ed un figlio: intorno a loro i colleghi e tutto il sindacato si stringono nel dolore, e come segno tangibile di solidarietà doneranno alla famiglia la retribuzione del giorno del funerale. I lavoratori delle sedi del CSP di Bologna e Firenze, appena appresa la drammatica notizia, sono entrati immediatamente in assemblea straordinaria, proseguita in uno sciopero spontaneo che si è protratto per tutti i turni notturni.

In attesa della ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte degli organi preposti, i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno chiesto alla Azienda di sospendere cautelativamente la macchina rotativa su cui è avvenuto l’incidente. "In ogni caso, a prescindere dagli esiti delle indagini, questo ci obbliga a migliorare costantemente l’attenzione, le azioni, gli investimenti per favorire la sicurezza sul lavoro: questo sarà il primo punto di confronto nell’incontro fra sindacati ed azienda già pianificato per il giorno 5 novembre per una verifica della nuova organizzazione del lavoro conseguente all’introduzione della nuova grafica , che sta aggravando il clima interno", spiegano le sigle sindacali.