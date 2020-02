Il trattore si ribalta, 79enne muore schiacciato a Monteorsello

Tragedia in Appennino. Intorno alle ore 13.30 di oggi un anziano ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore agricolo che stava guidando, in seguito ad un improvviso ribaltamento. E' accaduto nei pressi di via Paderniano, non distante dall'abitato di Monteorsello, frazione di Guiglia.

A fare la triste scoperta è stato il figlio dell’anziano, il quale non l’ha visto rientrare per pranzo ed è andato a cercare suo padre.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, con ambulanza e automedica, ma i tentativi di rianimare il 79enne - un agricoltore del posto - si sono rivelati infruttuosi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Accertamenti da parte dei Carabinieri per comprendere le esatte cause dell'incidente.