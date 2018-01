Un weekend tra vinili e cd da collezione alla mostra-mercato di Modena

Si rinnova l’atteso appuntamento con una delle più importanti e storiche mostre-scambio di vinile in Italia. Il 13 e 14 gennaio all’interno della Fiera di Modena appuntamento con moltissimi collezionisti di vinile, cd ma anche cassette magnetiche nella mostra mercato del disco & CD usato e da collezione.

Una rivoluzione che gira a 33 rotazioni e un terzo al minuto si fa sempre più largo nel mercato discografico: il vinile è ormai una presenza rilevante, unico segmento del fisico in costante crescita nell'ultimo decennio e non più solo nicchia per nostalgici. I dati parlano chiaro: nel 2016 il vinile valeva il 6% delle vendite, in crescita del 52% rispetto all'anno precedente.

Quasi tutti gli artisti di oggi pubblicano su vinile i loro nuovi album, ma sono le firme storiche dal rock al cantautorato a presidiare molte posizioni della top 100 del vinile, e per misurarlo basta confrontare i 20 album più venduti nei primi sei mesi del 2017 con i 20 bestseller del vinile nello stesso periodo: 9 di questi 20 titoli sono opere storiche del rock o del jazz come 'Dark Side of The Moon' o 'Kind of Blue', raccolte come 'Bowie Legacy' o attese riedizioni rimasterizzate e celebrative come 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', di fronte a una classifica generale che ospita solo l'antologia 'Vascononstop'. Il passato indubbiamente corre ancora sul vinile.

L’ingresso alla manifestazione prevede un biglietto di 10 euro intero e di 8 euro ridotto, che comprende l’ingresso all’Expo Elettronica. Per informazioni scrivere a info@mostradeldisco.com oppure telefonare lo 0434/29001.