Sicurezza sul lavoro, denuncia e multa per una barista di Pavullo

Proseguono i controlli dell'Ispettorato del Lavoro sull'appennino modenese, con particolare attenzione ai locali pubblici o aquelle attività che hanno un forte impatto sulla salute pubblica. Ieri è toccato ad un bar di Pavullo, gestito da una ragazza cinese di appena 23 anni. I militari hanno sottoposto a verifica il locale e tutta la documentazione, scoprendo una carenza significativa. La titolare, che per legge è tenuta a farlo, non aveva infatti mai nominato il responsabile del servizio di protezione e prevenzione.

Non si tratta di una svista banale, tant'è che l'ordinamento punisce penalmente chi omette questo tipo di misure per la sicurezza. La 23enne straniera è quindi stata denunciata a piede libero e multata per la somma di 1.700 euro.