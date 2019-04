Va a prendere il figlio fermato per guida in stato di ebbrezza, ma viene multata per mancata revisione

Il ragazzo, un 29enne residente in città, aveva bevuto un bicchiere di troppo prima di mettersi alla guida e la Polizia municipale di Modena, nel corso dei controlli che si sono svolti nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile in viale Caduti sul Lavoro, nei pressi dei Giardini Ducali, gli ha contestato la violazione amministrativa (era comunque sotto il livello di 0,8). Quando alle 2.40 è stato raggiunto dalla madre anche lei è incappata nei controlli: questa volta è stato il Targa System mobile in dotazione alla pattuglia a scoprire che l’auto della signora non aveva superato la revisione.

Complessivamente nel corso della notte sono stati 137 i veicoli controllati con il Targa System mobile con cinque sanzioni: tre per la mancata revisione e due per la circolazione senza copertura assicurativa, una condotta particolarmente grave che prevede una sanzione di 868 euro alla quale si aggiunge la sanzione accessoria del sequestro del veicolo eseguito immediatamente. In questo caso, infatti, è evidente l’esigenza di tutelare il rispetto delle norme sulla responsabilità civile verso terzi. In eventuali incidenti.

Altre tre sanzioni hanno riguardato la guida in stato di ebbrezza con controlli effettuati su 63 conducenti. In due casi è stato superato il limite di 0,8 che comporta anche il ritiro della patente ai fini della sospensione, la decurtazione di 10 punti e la denuncia penale. È successo, per esempio, a un modenese di 46 anni che, di ritorno dal lavoro, è stato fermato in stato di ebbrezza intorno alle 3 alla guida di un ciclomotore che era privo di assicurazione e senza revisione.