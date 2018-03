Gare e testacoda sulla neve, tre multe accanto al PalaPanini

In tanti, per divertimento o per curiosità, lo hanno sperimentato. Da generazioni. Ma non per questo lo si può considerare sicuro o del tutto legale. Parliamo delle classiche esibizioni in auto in occasione delle abbondanti nevicate, che offrono ad automobilisti giovani e meno giovani l'opportunità di spingere le proprie macchine in testacoda e sbandate nelle vaste superfici innevate e deserte. E' successo puntualmente anche ieri, ma qualcuno ha deciso di farlo in un'area non certo lontana da occhi indiscreti.

Nel pomeriggio, infatti, un capannello di persone si è riunito in via Divisione Acqui, nell'area asfaltata che ospita il circo, proprio accanto al PalaPanini. Una "pista" ampia e priva di ostacoli, che però è ben visibile direttamente dalle finestre degli uffici della Questura, tanto che gli agenti di Polizia non hanno impiegato molto a notare i forti rumori che provenivano dal parcheggio.

Una pattuglia della Volante è intervenuta sul posto e ha bloccato le attività di tre auto, una BMW X3 guidata da un moldavo di 38 anni e altre dua auto (una Volkswagen Polo e una Peugeot 206) con a bordo due neopatentati italiani. I tre stavano compiendo evoluzioni di fronte ad un gruppetto di una decina di spettatori, motivo per cui sono stati multati per guida pericolosa e allontanati dal parcheggio.