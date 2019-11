Lavoro nero ed evasione, maxi multa per il titolare del Loco di Modena

Arriva il conto - particolarmente salato - per il gestore del ristorante Loco di via Parenti, che a metà febbraio scorso era stato meta di un controllo dei Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, che avevano riscontrato diverse irregolarità. Dopo i doverosi accertamenti, che richiedono ovviamente tempo e attenzione, sono state formalizzate le sanzioni a carico di un 54enne titolare dell'attività.

I Carabinieri hanno contestato una violazione penale relativa all'omissione di informazioni nel corso dell'ispezione: se viene creato un ostacolo al lavoro degli ispettori, fornendo informazioni errate, incomplete o volutamente false, si rischia una ammenda e fino a due mesi di reclusione.

Le altre irregolarità contestate riguardano invece aspetti amministrativi e fiscali. E' stata contestata l'omessa formazione in materia di sicurezza ai 5 lavoratori impiegati, ma è anche stata scoperta la presenza di un lavoratore in nero. In più, è stato riscontrato il pagamento degli stipendi in contanti, nel corso del tempo, a 16 lavoratori, senza che venisse dichiarata la retribuzione.

Oltre ad un'ammenda di 1.626 euro, la sanzione amministrativa è lievitata a ben 44.666 euro. In più, il titolare dovrà versare 33.000 euro all'erario per aver evaso i contributi.