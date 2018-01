Poliambulatori, parcheggiatori abusivi portati in Questura e sanzionati

Come accaduto a più riprese nei mesi scorsi, anche ieri sono stati effettuati da personale del Posto di Polizia presso il Policlinico - con l’ausilio della Squadra Mobile, della Squadra Volante e del Nucleo Prevenzione Crimine di Reggio Emilia - specifici servizi per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nell’area di sosta dell’ospedale modenese e dei Poliambulatori.

I controlli sono stati concordati dal Questore Filippo Santarelli con il Direttore Generale del Policlinico Ivan Trenti, nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi. La decisione è scaturita dalle numerose lamentele pervenute da persone anziane che si recano presso le strutture sanitarie per le cure mediche e dagli studenti universitari che frequentano quotidianamente il Centro Servizi e i reparti.

Quattro cittadini di nazionalità romena, sopresi a fare i parcheggiatori abusivi nell’area dei poliambulatori, sono stati sanzionati ai sensi dell’art. 7 comma 15 bis del Codice della Strada con una sanzione pecuniaria di 1.750 euro. Inoltre, in forza alla recente normativa concernente le “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, è stato intimato agli stessi di allontanarsi dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Analoghi controlli, che proseguiranno nei prossimi giorni, saranno effettuati anche con la collaborazione della Polizia Municipale.