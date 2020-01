Controlli a Sassuolo, guida un autotreno con la patente sospesa

Guidava con la patente sospesa a seguito di incidente stradale, poiché alla fine del 2018 era stato coinvolto in un sinistro stradale ed era stato trovato positivo alle sostanze stupefacenti; per questo motivo B.M., 54 enne residente a Sassuolo aveva ricevuto un provvedimento di sospensione della patente di 15 mesi a far data da Gennaio 2019.

Nella mattinata di sabato scorso, 18 gennaio, l'uomo è stato sorpreso alla guida di un autotreno in questa Via Emilia Romagna e, dopo gli accertamenti di rito, è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 218 bis del Codice della Strada che prevede tanto la violazione di 2.050 euro (se pagata entro 60 giorni) quanto il fermo amministrativo per mesi tre del veicolo che stava conducendo.

La Polizia Municipale di Sassuolo ha inoltre inviato la segnalazione alla Prefettura in quanto la violazione accertata prevede la revoca della Patente di guida, a suo tempo sospesa.