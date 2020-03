"Sto andando a trovare la mia ragazza", giovane multato a Carpi

Negli ultimi giorni - rispetto alle prime due settimane dell'emergenza - è calato in modo sensibile il numero delle persone sanzionate per spostamenti vietati dalle norme anticontagio. I presidi del territorio da parte delle forze dell'ordine continuano però in maniera regolare e talvolta arrivano multe per chi ancora si ostina a rifiutare (o talvolta non conosce) le regole imposte dal più recente decreto.

Regole che conosceva, ma che ha deliberatamente violato, un 23enne residente a San Felice, intercettato ieri pomeriggio dalla Polizia del Commissariato di Carpi. Il ragazzo aveva raggiunto la città dei Pio spinto da un desiderio umanamente compensibile: non sopportava più il distacco dalla propria fidanzata e lo ha ammesso apertamente davanti agli agenti.

Purtroppo però, il momento non consente di chiudere un occhio neppure davanti alle questioni sentimentali: il giovane è stato multato e ha dovuto fare marcia indietro e ritornare a casa.