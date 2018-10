Irregolarità nella caccia, multati dalla Municipale due cacciatori

Sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale per un totale di 412 euro, 206 euro a testa, due cacciatori, entrambi modenesi ultrasessantenni, che non osservavano la normativa nazionale sulla caccia. È successo sabato mattina 27 ottobre alle 9.15 circa in stradello Nava, peraltro in zona Casa Museo Pavarotti, e alle 9.45 in stradello Fontana, nel forese di Modena.

Nel primo caso il cacciatore è stato fermato con il fucile carico a solo 4 metri e mezzo dalla strada, mentre le norme stabiliscono che con l’arma carica si debba stare ad almeno 100 metri (150 se in direzione di sparo) dalle abitazioni, e a minimo 50 metri dalla strada.

La seconda sanzione, circa mezz’ora dopo in stradello Fontana, sempre nel forese di Modena, è stata per un cacciatore che aveva il fucile montato sull’auto in cui viaggiava, quando invece avrebbe dovuto essere smontato o riposto all’interno della sua custodia.

L’intervento rientra nella collaborazione tra Polizia Municipale e Polizia Provinciale per i controlli di Polizia venatoria.