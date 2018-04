Mezzi pesanti irregolari, otto veicoli sanzionati nel distretto ceramico

Otto tir sanzionati per irregolarità. Si è svolto nella giornata di ieri, lunedì 16 aprile, un nuovo servizio mirato al controllo dell'autotrasporto da parte della Polizia Municipale di Sassuolo in collaborazione con la Motorizzazione Civile che ha visto impegnate cinque pattuglie dalle 8 alle 18.

I veicoli controllati con l'unità mobile della Motorizzazione sono stati tredici: cinque di questi sono risultati regolari mentre otto hanno presentato irregolarità anche piuttosto pesanti: un veicolo infatti è stato immediatamente sospeso dalla circolazione ed inviato a revisione straordinaria in quanto le inefficienze del veicolo non permettevano di fare riprendere il viaggio in sicurezza.

Un autista polacco è stato sanzionato in quanto non in regola con i tempi di guida e riposo. I controlli congiunti con i tecnici del ministero hanno interessato come detto 13 veicoli dei quali 6 stranieri (2 rumeni, 1 biellorusso, 1 marocchino, 1 polacco, 1 francese ) e 7 italiani. La sicurezza del trasporto nazionale ed internazionale rientra tra le priorità della Polizia Municipale la collaborazione ed i con gli ingegneri della motorizzazione proseguiranno anche nei prossimi mesi.