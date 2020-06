Controlli sui ciclisti, 14 multe in città. L'anno scorso un incidente al giorno per le due ruote

"Non una settimana contro qualcuno, ma una settimana per la sicurezza di tutti, ciclisti e pedoni". "Sensibilizzare al rispetto delle norme di comportamento a garanzia dell’incolumità di tutti" era appunto l’obiettivo della campagna mirata per la sicurezza stradale che la Polizia locale di Modena ha condotto dall’1 al 6 giugno privilegiando alcuni punti della rete stradale cittadina dove in passato si sono maggiormente registrati incidenti con velocipedi o rispetto ai quali sono più frequenti le segnalazioni di comportamenti scorretti e pericolosi dei ciclisti.

Complessivamente solo 14 i ciclisti indisciplinati sanzionati, tra i 22 e i 51 anni di età, ma tanti quelli ammoniti o che hanno rapidamente corretto il loro stile di guida notando la presenza degli operatori della Polizia locale. Le sanzioni elevate (dell’importo ciascuna di 42 euro) sono per la precisione riferite in 12 casi a ciclisti che percorrevano i marciapiedi e, ad altri due che non utilizzavano la pista ciclabile pur essendo presente.

Le infrazioni sono state rilevate, in particolare, in zone come la stazione ferroviaria e viale Gramsci, dove il problema è particolarmente sentito da residenti e commercianti che lo hanno ripetutamente segnalato. Un altro verbale è stato fatto all’intersezione di largo Garibaldi con viale Reiter, un’area dove pedoni e commercianti lamentano l’utilizzo da parte dei ciclisti della corsia del bus anziché della ciclabile e che risulta problematica per l'incidentalità, così come il tratto di via San Faustino prima dell’incrocio con viale Italia e di via Giardini tra via Lana e piazzale Risorgimento, dove spesso i velocipedi sfrecciano sul marciapiede su cui si affacciano diversi esercizi commerciali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli hanno quindi interessato diversi punti della città individuati sulla base delle segnalazioni già pervenute al Comando di via Galilei e dell'analisi dei dati sulla sinistrosità stradale. A svolgere i controlli sono state le pattuglie dei diversi Quartieri cittadini e del nucleo del Pronto intervento, che hanno monitorato i marciapiedi dove il problema del transito di biciclette è particolarmente presente. E se il fenomeno è fastidioso già normalmente, diventa sicuramente critico e più pericoloso in questo periodo in cui, in virtù delle disposizioni anti-Covid della fase 2, i cittadini devono spesso stazionare in coda sui marciapiedi, appunto, in attesa di poter accedere agli esercizi commerciali.