Controlli anti-covid a Sassuolo, altre 32 sanzioni da parte della Municipale

469 persone controllate, 32 sanzioni elevate: è questo il bilancio di una settimana di controlli sulle restrizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid -19 da parte della Polizia Municipale di Sassuolo.

Da lunedì 13 aprile a domenica 19, gli agenti della Polizia Municipale hanno anche controllato 3 esercizi commerciali, senza però rilevare infrazioni.

“I numeri stanno decisamente migliorando – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – e proprio per questo è indispensabile mantenere alta la guardia per non rischiare una ricaduta. I vari decreti, governativi, regionali e comunali, sono in vigore fino a domenica 3 maggio compresa e, fino ad allora, i controlli della Municipale saranno attivi: i sassolesi stanno rispondendo bene, alle limitazioni ed agli appelli volti a contenere la diffusione del virus, purtroppo c’è una minima parte che trasgredisce e che verrà punita perché solamente continuando a rispettare le regole riusciremo ad uscire da questo periodo di emergenza il più velocemente possibile”.