Controlli a Sassuolo durante la domenica ecologica, una sola auto multata

Settanta veicoli controllati con 5 sanzioni elevate: è questo il bilancio dell’attività della Polizia Municipale svolta domenica scorsa, 9 febbraio, in occasione della Domenica Ecologica sulle strade cittadine.

In totale sono stati controllati 70 veicoli, 32 nel turno del mattino e 38 nel turno pomeridiano. Una sanzione è stata elevata per violazione all’articolo 193 del codice della strada:veicolo privo di assicurazione. una violazione all’art 80 cds: mancata revisione periodica; una violazione all’art 180 cds: mancanza documenti a seguito; una violazione all’art 116 cds: guida senza patente ed una violazione all’ art 7 dell’Ordinanza n 137/19 e 10/20 che disciplina le domeniche ecologiche in tutta la regione.