Controlli contro le corse clandestine a Sassuolo, 17 multe

17 sanzioni comminate a fronte di 60 veicoli controllati. È questo il bilancio di una notte di controlli, quella appena trascorsa, da parte della Polizia Municipale di Sassuolo che, con quattro pattuglie da due agenti ciascuna, ha controllato strade, parchi, piazze e centro storico cittadino dalle ore 21 di venerdì 19 alle ore 3 di sabato 20 giugno.

Gli agenti della Municipale hanno controllato le piazze ed i locali del centro cittadino per controllare il rispetto delle normative volte a scongiurare nuovi contagi da Covid 19, spostandosi poi nella zona del Polo Scolastico dove, da tempo, sono segnalate gare clandestine di veicoli, cosi come nel tratto finale di via Regina Pacis.

Proprio al Polo Scolastico, dove da qualche tempo è stato istituito un accesso limitato alle sole esigenze del Polo, sono state comminate 13 sanzioni in base all'articolo 7 del Codice della Strada.

Le altre sanzioni riguardano: 1 per mancanza di documenti di guida (art.180 cds), 1 per eccesso di velocità (art.141 cds), 2 per dispositivi del veicolo non funzionanti (art.79 comma 4 cds).