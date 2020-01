Ubriachi al volante, tre patenti sospese nella notte di Capodanno

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nel territorio provinciale disposti dalla Prefettura, anche nella notte di Capodanno i carabinieri dei reparti di tutta la provincia hanno effettuato una serie di controlli volti a prevenire l’uso smodato di bevande alcoliche e delle condotte di guida pericolose per la sicurezza che ne derivano.

Poco dopo la mezzanotte in Viale Gramsci a Modena è stato fermato e controllato un cittadino ghanese alla guida dell’autovettura con tasso alcolico elevatissimo, pari a 3,26 g/litro.

Un secondo cittadino straniero di nazionalità cinese è stato controllato e denunciato per guida in stato di ebrezza per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento. L’uomo, un 35enne, ha urtato con la propria auto un palo della illuminazione pubblica in via Grandi, dove sono stati costretti ad intervenire anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il palo pericolante.

Infine a Mirandola, in Viale Gregorio Agnini, alle ore 4:30 circa è stato controllato un 23enne che è risultato positivo all’esame con l'etilometro, con tasso alcolico superiore a 1,30 g/litro.