Mezzi pesanti, continuano i controlli e le multe della Polizia Municipale

Proseguono i controlli dei mezzi pesanti, condotti dalla Polizia Municipale di Formigine con banco mobile della Motorizzazione Civile. Venti i mezzi controllati nella giornata di ieri, mercoledì 14 marzo, che hanno portato ad accertare 44 violazioni (in media poco più di due per ogni tir). Due mezzi sono stati sospesi dalla circolazione per gravi avarie tecniche, che avrebbero comportato un pericolo rilevante per la sicurezza anche degli altri utenti della strada. Accertate violazioni per superamento dei limiti di velocità, ma soprattutto di mancato rispetto dei tempi di riposo e guida degli autisti.

“I nostri accertamenti, a cadenza periodica e sistematica – commenta il commissario Mario Rossi, comandante della Polizia Municipale di Formigine – confermano il preoccupante e sostanzialmente stabile andamento delle violazioni specifiche del traffico pesante, soprattutto quello internazionale, ben presente nel nostro territorio. La notevole valenza di tali controlli risiede prioritariamente nella prevenzione e contrasto di un fenomeno di illegalità diffusa, che continua purtroppo a connotare questo genere di trasporto”.