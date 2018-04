Contrassegni disabili falsi o duplicati, nove automobilisti multati

In quest’ultimo mese la Polizia Municipale di Sassuolo, durante i consueti controlli di polizia stradale, ha individuato nove conducenti che facevano un uso scorretto del contrassegno invalidi con alcuni cartellini che erano stati manomessi o riprodotti in maniera fraudolenta: c’è stato chi ne ha prolungato la data di scadenza, chi lo ha riprodotto in fotocopia per un utilizzo contemporaneo da parte di più veicoli o ancora chi ha utilizzato un permesso rilasciato a persona ormai deceduta.

Il contrassegno di parcheggio per disabili è strettamente personale e deve essere esposto in originale ben visibile su parabrezza anteriore, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e anche nelle ZTL; consente ai veicoli al servizio di persone invalide la circolazione su percorsi o corsie preferenziali per mezzo di trasporto pubblico collettivo e taxi.

L’assenza dell’invalido a bordo del veicolo che circola esponendo il suo contrassegno (situazione diversa dalla sosta), non è sanzionabile ma non esclude eventuali indagini per valutarne possibili abusi o irregolarità, così come in effetti è stato accertato da parte degli operatori della Municipale.

Nella maggioranza dei casi rilevati a Sassuolo, è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada che fissa una multa di 85 euro e la decurtazione di 2 punti patente per averne fatto un uso improprio, ma per due soggetti è scattata la denuncia a piede libero per averlo “falsificato per fotocopia” in modo da far apparire la riproduzione come originale.