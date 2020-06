Controlli del sabato sera, 52 multe con lo scout speed Sassuolo

58 sanzioni elevate, 52 delle quali per eccesso di velocità, controlli nei parchi cittadini e al polo scolastico. E’ questo il bilancio dei controlli nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno da parte della Polizia Municipale di Sassuolo.

Nella prima fase del turno gli agenti hanno allontanato un gruppo di ragazzi dal parchetto di Via Costa, identificato due persone presso il bar "Tricolore" e effettuato controlli al polo scolastico, in centro e su tutto il territorio. A causa del maltempo i rimanenti parchi erano pressoché vuoti.

Dopo le ore 00,30 gli agenti della Polizia Municipale hanno controllato 61 veicoli contestando 6 verbali: 1 per velocità pericolosa art. 141, 3 per inefficienze veicoli art. 79, 2 per guida senza patente al seguito art. 180. Con lo scout speed, invece, sono stati rilevati 52 eccessi di velocità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il servizio notturno della Municipale – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – è indispensabile per diversi motivi: da un lato, come avvenuto nei parchi ed al polo scolastico, per contrastare e prevenire fenomeni delinquenziali spesso legato allo spaccio, dall’altro il controllo delle strade perché infrangere il codice della strada procedendo a velocità elevata, magari senza patente o sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti significa mettere a repentaglio la propria incolumità e quella di chi si incrocia. Grazie alla Municipale questo tipo di servizi proseguirà anche nelle prossime settimane”.