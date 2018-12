Sicurezza in centro storico, più pattuglie della Municipale e squadre di volontari per Natale

In concomitanza con il periodo delle festività natalizie la Polizia municipale di Modena intensifica controlli e presenza degli agenti in centro storico, in particolare sarà prestata particolare attenzione ai punti di maggiore affollamento come i mercatini natalizi e in occasione di eventi o celebrazioni partecipate. Nelle manifestazioni di maggior rilievo potrà anche essere assicurata la presenza continuativa di una pattuglia fissa. E per garantire migliori condizioni di sicurezza, come da accordo con la Questura di Modena, nei prossimi giorni saranno posizionati dei sistemi di difesa passivi all’ingresso di piazza Grande dal lato di corso Canalchiaro finalizzati a rallentare l’accesso dei mezzi alla piazza.

I servizi straordinari di presidio e perlustrazione della Municipale per fronteggiare le esigenze correlate alle diverse frequentazioni del centro e affrontare le criticità del periodo prenderanno il via da giovedì 20 dicembre e proseguiranno fino dopo le festività natalizie. Saranno svolti da pattuglie appiedate e autopattuglie.

Gli agenti a piedi saranno impegnati soprattutto nel contrastare sia situazioni di degrado correlate alla sicurezza, quali accattonaggio molesto, bivacco, sia comportamenti trasgressivi come soste improprie di veicoli e occupazioni di suolo pubblico. Svolgeranno servizi di controllo nei diversi settori in cui è suddiviso il centro: piazza Roma (che comprende anche San Giorgio - via Farini – via Tre Febbraio); via Emilia Centro da corso Duomo a corso Canalgrande; Albinelli (con l’area mercatale, piazza XX Settembre e zone limitrofe fino a via dei Servi); S. Eufemia con via Carteria e piazza Matteotti; via Taglio (con piazza Matteotti e piazza Pomposa).

La pattuglia in auto interviene con modalità di Pronto intervento nelle situazioni di pericolo o disagio segnalate dai cittadini, oltre che su richiesta degli agenti a piedi e della Sala operativa. Si sposta a bassa velocità da largo porta Sant’Agostino a largo Garibaldi, mentre un’altra autopattuglia potrà essere posizionata in piazza Roma con operatori che si spostano a piedi nelle zone circostanti con particolare attenzione per via Farini e le vie limitrofe. Continueranno inoltre ad essere garantiti i servizi antidegrado nella zona della stazione ferroviaria, di via Crispi e dell’ex Manifattura.

Anche i volontari a presidio del territorio

Otto le associazioni che partecipano all’attività, per altro già partita: Ana Associazione nazionale alpini, Anc Associazione nazionale carabinieri, Gev Guardie ecologiche volontarie, Gel Guardie ecologiche Legambiente, Vivere Sicuri, Aeop Associazione europea operatori di Polizia e Circolo Narxis. Complessivamente sono 234 i volontari che a gruppi di due, tre o quattro, si alternano ogni pomeriggio nei percorsi a piedi in centro storico.

I volontari non hanno poteri sanzionatori o repressivi, ma costituiscono un punto di riferimento per i cittadini svolgendo azioni di prevenzione e informazione. Sono riconoscibili dalle divise delle associazioni a cui appartengono, o da giubbotti catarifrangenti, e dal tesserino di riconoscimento. Tre i percorsi su cui li si può incontrare a piedi: da piazza Roma a S. Francesco percorrendo corso Canalchiaro; dal parco Novi Sad a viale Monte Kosica, zona stazione, corso Cavour e corso Vittorio Emanuele; da piazza Matteotti passando per via Emilia centro, piazza Mazzini, piazza Grande, piazza XX Settembre al mercato Albinelli, dove si concentra l’attività per la prevenzione dei reati, fino a via dei Servi, piazzale Redecocca, corso Canalchiaro e piazza Matteotti.

Inoltre, viene riproposto il percorso in bicicletta sperimentato lo scorso anno con i volontari di Narxis che ogni sera percorrono anche un tratto più lungo facendo, alternativamente, un tragitto che partendo da Canalgrande percorre tutto il parco delle Mura o, partendo da Canalchiaro, segue largo Aldo Moro, via Fontanelli e attraversa il centro prevedendo anche un passaggio alla biblioteca Delfini.