Banda di ladri messa in fuga nella notte dalla Municipale a Formigine

Nel corso di un’operazione notturna di controllo del territorio, lo scorso sabato 10 febbraio una pattuglia della Polizia Municipale di Formigine, composta da un ufficiale e due agenti, ha messo in fuga quattro ladri. Durante il pattugliamento, infatti, gli agenti hanno notato un’auto ferma sulla via Giardini a ridosso delle strade che portano al villaggio industriale di via dell’Artigianato.

Insospettitisi, gli uomini della Municipale hanno bloccato la vettura. Quattro persone si sono date alla fuga nei campi. Inseguiti, hanno fatto perdere le loro tracce. La perquisizione del veicolo ha permesso di pervenire all’interno molti strumenti di effrazione come tronchesi, piedi di porco e anche alcune targhe veicolari. L’auto e il materiale sono stati sequestrati.

Le indagini, immediatamente attivate, hanno rivelato che l’auto è stata rubata un mese fa a un cittadino di Serramazzoni nel corso di un furto in abitazione. Le targhe, invece, sicuramente destinate a contraffare altri veicoli, sono state rubate nella provincia di Rimini.

“L’acume investigativo degli operatori della pattuglia del servizio notturno di sabato merita un profondo elogio in quanto ha condotto sicuramente a impedire la realizzazione di reati predatori nel nostro territorio. Inoltre, il reperimento di targhe rubate ha impedito il sicuro impiego in future imprese criminali”. Al plauso del Comandante Mario Rossi si unisce quello del Sindaco Maria Costi.