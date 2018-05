Carenze igieniche, i Nas chiudono ancora il ristorante Domus di Carpi

A circa due mesi di distanza dall'ultimo controllo, che aveva portato alla chiusura del locale, i Nas di Parma sono tornati a fare visita insieme ai colleghi dell'Arma carpigiana al ristorante cinese Domus di via dell'Industria. Dopo una serie di violazioni riscontrate nel tempo, l'obbiettivo degli ispettori era verificare se le denunce e le multe a carico del titolare - un cinese di 47 anni avevano sortito effetto nella gestione dell'esercizio.

Purtroppo la risposta è stata negativa. I Nas hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie in diversi ambienti, compresa la presenza di ruggine nelle celle frigorifere, nonchè un cattivo stato complessivo di pulizia degli ambienti destinati al pubblico e al personale. Per questo motivo è stato chiesto all'Ausl di imporre la chiusura del ristorante, per un periodo che deve ancora essere definito. Trattandosi di una situazione recidiva, le prospettive per il titolare dell'esercizio sono tutt'altro che rosee, in quanto oltre ai fatti penali di cui dovrà rispondere, potrebbe prospettarsi la revoca della licenza.