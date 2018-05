Controllo dei Nas all'Ospedale di Carpi, segnalati ambienti non a norma e muffa

La recente ondata di controlli da parte del Nas di Parma nella città di Carpi non si è limitata a ristoranti ed esercizi commerciali. Gli ispettori, nelle scorse settimane, hanno infatti visitato anche una delle principali strutture pubbliche cittadine, l'ospedale "Ramazzini". L'ispezione igienico sanitaria ha riguardato la quasi totalità dei reparti ospedalieri: ostetricia, lungodegenza, medicina interna, ortopedia, pediatria, corridoio tra terapia intensiva/rianimazione e radiologia, medicina d’urgenza, nefrologia e neurologia.

I rilievi messi in evidenzia dai Carabinieri non sono stati del tutto positivi. Seppur non siano state riscontrate violazioni particolarmente gravi delle norme in materia di igiene, diversi elementi sono finiti sul taccuino del Nas e trasmessi al Dipartimento Sanità Pubblica del Servizio Sanitario Regionale. Si tratta per lo più di accorgimenti relativi alla sicurezza degli ambienti, come la presenza di piastrelle rotte o mancanti, l'assenza di paraspigoli o la presenza di materiale in uso al personale accessibile anche ai pazienti negli ambienti comuni. A questo si aggiunge al presenza di alcune macchie di umidità che hanno generato muffe in alcuni locali.

Un quadro non certo incoraggiante per una struttura pubblica dove sicurezza e igiene dovrebbero essere al primo posto, dovuto certamente ad una struttura non certo recente e a qualche svista in termini di manutenzione ordinaria degli ambienti. Ora il Servizio Sanitario dovrà imporre alla dirigenza del "Ramazzini" tutti quegli interventi necessari a sanare l'ospedale, la cui attività in ogni caso procede senza alcun condizionamento.