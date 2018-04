Fiera di Modena, attivata una navetta gratuita tra la stazione e la Fiera

Da mercoledì 25 aprile a martedì 1 maggio presso il quartiere fieristico di Modena si svolgerà la Fiera di Modena 2018. Per l'occasione, Seta realizzerà un servizio gratuito di navetta tra la stazione Fs ed il quartiere fieristico, come integrazione del servizio della linea urbana n° 9, il cui percorso in via Virgilio verrà prolungato fino alla rotatoria prospicente l'ingresso del quartiere fieristico.

Il servizio di navetta sarà operativo con i seguenti orari: nei giorni 26-27-28-30 aprile dalle ore 20.55 (prima corsa in partenza da stazione Fs) alle ore 23,35 (ultima corsa in arrivo in stazione Fs); nei giorni 25-29 aprile e 01 maggio dalle ore 19,30 (prima corsa in partenza da ModenaFiere) alle ore 22,50 (ultima corsa in arrivo in stazione Fs).