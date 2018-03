Neve su Modena e provincia. Il punto sulla viabilità e sulle condizioni meteo

Con la nevicata iniziata nella notte, la città e gran parte della provincia si sono svegliate sotto una coltre bianca. L'annunciata nevicata in pianura è quindi arrivata, e con essa i disagi sul fronte della circolazione stradale, che risulta particolarmente complessa su tutto il territorio.

[AGGIORNAMENTO ORE 12.30]: La viabilità è in netto miglioramento su buona parte della viabilitò provinciale, anche grazie alla diminuzione delle precipitazioni nevose. Le maggiori strade urbane sono pulite, meno agevoli invece gli spostamenti in periferia. I maggiori disagi restano sulla Modena Sassuolo (direzione capoluogo) e sulla Nazionale per Carpi tra Ganaceto e la Tangenziale. La Municipale raccomanda attenzione soprattutto nel percorrere gli svincoli della Tangenziale, che possono rivelarsi "trappole" ghiacciate.

A Marano lungo la strada provinciale 4 diramazione di Marano che conduce alla provinciale 623, un mezzo pesante è bloccato in un tornante causa neve. La strada è stata chiusa al traffico alle ore 12 e riaperta solo alle ore 13.

Ricordiamo che vige, dalle 22 di ieri sera, il blocco dei mezzi pesanti. Gli autobus e le corriere si muovono regolarmente.

Si ricorda che i possessori di miniticket Ztl, come previsto dal Piano Neve, possono parcheggiare gratuitamente al Parcheggio del Centro in piazzale Novisad.

Come previsto, mezzi spargisale in azione già dalle 22 con 110 tonnellate di sale utilizzate per prevenire la formazione di ghiaccio su tangenziali, cavalcavia, rotatorie, sottopassi e ad alcune strade di campagna particolarmente trafficate. Alle 5 sono intervenuti gli spazzaneve su tutta la rete della viabilità principale (80 lame operative nella notte e nelle prime ore della mattina), mentre nel corso della mattinata con la seconda fase del Piano l'attività si estenderà alle zone residenziali.

Per il pomeriggio, sulla base delle previsioni meteo, ci si aspetta l'intensificazione delle precipitazioni nevose e già nelle prossime ore verranno utilizzati anche altri 42 mezzi portando a 122 il numero complessivo delle lame in azione nella città di Modena.

Le scuole sono regolarmente aperte. Alla Polizia municipale al momento non sono segnalati particolari problemi nella circolazione stradale, ma si raccomanda prudenza nel mettersi alla guida.