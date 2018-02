Oltre un metro di neve al passo delle Radici, turbina al lavoro

In Appennino al passo delle Radici nel comune di Frassinoro, dove dalla serata di mercoledì è caduto oltre un metro di neve, la turbina della Provincia ha lavorato tutta la giornata di giovedì 22 febbraio per pulire la strada provinciale 324 che è regolarmente percorribile. Tutti i 67 mezzi spartineve della Provincia disponibili in montagna sono stati impegnati dalla notte tra mercoledì e giovedì per tenere pulite le strade provinciali.

Dal pomeriggio le nevicate hanno ridotto l'intensità e i mezzi sono pronti a uscire di nuovo nella notte tra giovedì e venerdì 23 febbraio in vista di nuove precipitazioni nevose. E' stabile la situazione della frana lungo la strada provinciale 4 a Casona di Marano dove nella mattina di giovedì 22 febbraio gli operatori della Provincia sono intervenuti per sgomberare la carreggiata da fango e detriti scesi dal versante in movimento. La strada è regolarmente percorribile.

In serata entrano in funzione, in diverse zone i mezzi spargisale; nella notte e al mattino, infatti, in diverse zone possibile rischio ghiaccio, in particolare nei tratti più esposti; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza.