Risveglio sotto la neve per metà della provincia. Spargisale in azione

Se in alto Appennino nevica ormai da oltre 12 ore, anche la fascia pedemontana e alcune zone della pianura intorno al capoluogo si sono svegliate questa mattina sotto un manto uniforme di neve. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello "arancione" e sono già in funzione i mezzi spartineve della Provincia in montagna e gli spargisale anche a quote più basse. Al momento non si segnalano problemi alla rete viaria, se non per il fatto che circolazione procede però a rilento sulle maggiori strade delle zone interessate dalla nevicata.

Ore 12.00: Migliora la situazione in A1, con il traffico tornato scorrevole ta Modena e Bologna. La viabilità è sostanzialmente fluida su gran parte del territorio provinciale. Disagi maggiori tra Vignola e Savignano. Si raccomanda in ogni caso prudenza e attenzione.

Previsioni: Il primo weekend del mese di Febbraio inizierà con cieli grigi e precipitazioni diffuse su buona parte della regione, ad esclusione dei settori più occidentali, con quota neve molto bassa. Non è da escludere la comparsa di neve a quote pianeggianti durante i fenomeni piu' intensi specie tra modenese, bolognese, ferrarese, entroterra Romagnolo; qualche imbiancata da non escludere. Migliora a partire dall'Emilia nel primo pomeriggio, esaurimento dei fenomeni in Romagna entro la serata.