Nonantola. 20enne si rifiuta di lasciare l'appartamento e colpisce due Carabinieri

È stato arrestato il 20enne della Costa D'Avorio che si rifiutava di lasciare l'abitazione in cui si trovava. Il soggetto, residente a Parma, era temporaneamente presente in un nucleo familiare, all'interno di una casa in via San Rocco a Nonantola. Gli soggetto ha opposto Resistenza ai Carabinieri intervenuti, colpendo due agenti provocandone lesioni guaribili dai 12 ai 20 giorni. Ora si procederà per direttissima.