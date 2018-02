Novi Sad. Trovati due stranieri immigrati irregolari

E' avvenuto durante i controlli nel weekend nella zona del Novi Sad, che due stranieri siano stati fermati e nel controllo dei documenti si è scoperto che fossero in Italia irregolarmente. Si tratta di un ghanese di 31 anni e di un nigeriano di 36 anni, denunciati per violazione del Testo Unico sull'Immigrazione.

Sempre nel weekend sono stati trovati un italiano e un cittadino del Gambia in possesso di Marijuana per un totale di 32 grammi, così i Carabinieri li hanno segnalati come assuntori.

Sempre nel weekend dai controlli si è scoperto che un italiano girava con due coltelli a serramanico.