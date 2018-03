Controllo di Vicinato, a Modena attivi 850 cittadini in 27 gruppi di quartiere

Sono attualmente 27 i gruppi di Controllo di Vicinato ufficialmente costituiti a Modena e coinvolgono complessivamente circa 850 persone che partecipano attivamente al controllo informale del territorio promuovendo la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra cittadini.

Venerdì 23 marzo alle ore 20.30 presso la Sala incontri del Centro Sociale anziani e Orti Buon Pastore di via Panni 202 si svolge un nuovo incontro pubblico di presentazione del Controllo del Vicinato relativamente alla zona del comparto Salvo D’Acquisto nel Quartiere 3. Alla serata, parteciperanno la vice comandante della Polizia municipale Patrizia Gambarini, l’ispettore di zona Pier Luigi De Girolamo e la responsabile dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze Giovanna Rondinone.

Interessa invece la zona Modena Est del Quartiere 2 l’incontro in programma per martedì 3 aprile alle 20.30 alla Polisportiva Modena Est di viale Indipendenza 25.

Durante le serate viene spiegato come funziona il Controllo di Vicinato che intende promuovere, attraverso la partecipazione attiva del cittadino, il senso di appartenenza al territorio e riattivare relazioni di comunità.

Nel corso degli incontri promossi dall’Amministrazione comunale anche su richiesta di alcuni cittadini, vengono anche raccolte le disponibilità a svolgere il ruolo di coordinatori del gruppo che rappresentano l’anello di congiunzione con le Forze dell’Ordine. Il coordinatore si occupa infatti di raccogliere le segnalazioni dei membri del gruppo, in contatto tra loro tramite chat, di filtrarle e trasmetterle all’ispettore di zona con cui mantiene i contatti.

Dall’inizio dell’anno si sono costituiti 13 nuovi gruppi di Controllo di Vicinato: quattro a Cittanova e via Corletto che complessivamente coinvolgono circa un centinaio di persone; un altro nuovo gruppo coinvolge i residenti di via Frosinone; un sesto si è formato a Torrenova; altri tre a Villaggio Giardino; uno in viale Gramsci e tre a Marzaglia.

I 13 gruppi nati in questi primi tre mesi si aggiungono ai 14 costituiti nel 2017: due a San Damaso; uno in via Tirelli (laterale di via Panni); uno in via Zannini (laterale via Emilia Ovest); quattro in diverse zone di Cognento, i primi a nascere a marzo dello scorso anno insieme al gruppo di via Zamenhof da cui più recentemente è nato il gruppo di via Stresa. Altri gruppi di CdV sono attivi in via Birmania interessando anche via India e stradello Tagliati; in via Marinetti; ai Torrazzi relativamente anche alle vie Uruguay, Perù, Cile e il gruppo Crocetta che interessa la zona Mari e S. Caterina.