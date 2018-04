Nuovi semafori agli incroci di viale Barozzi, domani l'attivazione

Entra in funzione domani, martedì 17 aprile, la nuova modalità di funzionamento degli impianti semaforici in via Barozzi agli incroci con le vie Rangoni e Luosi che consentirà la circolazione in maggior sicurezza per pedoni e ciclisti.

Nella mattinata, i tecnici di Hera Luce provvederanno alla modifica del funzionamento degli impianti della via, interessata dalla recente realizzazione della nuova pista ciclabile.

In particolare, all’incrocio tra via Barozzi e via Rangoni saranno semaforizzati un nuovo attraversamento pedonale su via Barozzi e uno ciclopedonale su via Rangoni. L’uscita dei veicoli da via Rangoni, inoltre, verrà regolamentata da una lanterna semaforica a colori (non più solo gialla lampeggiante) ed il verde verrà attivato per mezzo di sensore nell'asfalto.

All’incrocio tra via Barozzi e via Luosi saranno semaforizzati lo svincolo di svolta a destra da via Luosi (prima solo a precedenza) e il nuovo attraversamento ciclo-pedonale realizzato. Sono inoltre state modificate le ottiche semaforiche di viale Barozzi, portandole da “veicolari normali” a “veicolari di corsia”, al fine di agevolare l'utenza nella comprensione della modalità di utilizzo delle corsie.