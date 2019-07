Scontri e violenze a margine del G7 di Torino, misure cautelari anche per tre modenesi

Sette persone agli arresti domiciliari e altri dieci per cui è stato disposto l'obbligo di firma. Sono i risultati di un'operazione, scattata all'alba di oggi e Torino e in altre città contro il mondo antagonista, per colpire quelli che sono ritenuti i responsabili degli episodi di violenza avvenuti a Torino e poi a Venaria Reale in occasione del vertice del G7 tenutosi nel settembre 2017 alla Reggia di Venaria Reale.

Oltre ai militanti di Askatasuna, noto centro sociale trorinese, sono stati raggiunti dalle misure cautelari, chieste dalla procura torinese e disposte dall'ufficio gip del tribunale, anche esponenti di Autonomia Diffusa Ovunque di Firenze, Spazio Guernica di Modena, Sapienza Clandestina di Roma, Ex Caserma Liberata di Bari e Centri Sociali Nord Est di Venezia.

A Modena sono stati raggiunti stamane dal decreto che stabilisce l'obbligo di firma tre militanti: Nicolò Vezzani di 21 anni, Daniele Benedetto di 23 anni e Gino Molinaro di 22 anni

Gli agenti della Digos di Torino, che hanno eseguito gli arresti e svolto tutte le indagini, analizzando numerosissimi filmati e riprese televisive, hanno anche denunciato a piede libero altre 35 persone, tutte appartenenti alle diverse aree antagoniste. Per tutti le accuse, a diverso titolo, sono di violenza aggravata a pubblico ufficiale ed esplosione di ordigni. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Emilio Gatti e dal sostituto Manuela Pedrotta.