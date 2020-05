Occupa abusivamente un appartamento sfitto, denunciato 34enne

Nei giorni scorsi la portineria di un condominio di via Della Cella, a Modena, ha contattato la centrale operativa della Polizia per segnalare movimenti sospetti in un appartamento. L'alloggio risultava vuoto, ma era stato notato uno straniero che lo utilizzava, apparentemente senza nessun tipo di autorizzazione o di contratto di affitto.

Una pattuglia della Volante è intervenuta ed è riuscita ad entrare nell'abitazione, trovando in effetti un uomo che stava dormendo su un materasso di fortuna all'interno delle stanze vuote dell'appartamento.

Svegliato ed identificato, l'occupante abusivo è risultato essere un tunisino di 34 anni, in Italia senza fissa dimora. In passato il nordafricano era già stato destinatario di un ordine di espulsione del Questore , che non aveva rispettato. Per questo, oltre ad essere allontanato dall'appartamento, è stato denunciato a piede libero.