Forzano la porta e occupano una casa popolare, denunciati due giovani

Nella serata di lunedì scorso due giovani hanno preso possesso di un appartamento di edilizia popolare in via Gabriele DAnnunzio, a Castelfranco Emilia. I ragazzi, rispetivamente di 25 e 21 anni, hanno danneggiato la porta di ingresso per garantirsi l'accesso e si sono stabiliti nella casa pur non avendo nessun titolo per farlo: l'alloggio era infatti stato assegnato ad un'altra famiglia.

I Carabinierie della Tenenza di Castlefranco sono intervenuti e hanno sgomberato i due inquilini abusivi. A loro carico è scattata una denuncia per i reati di occupazione arbitraria edifici in concorso e ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.