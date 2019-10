Olio sversato sulla Vignolese da un camion, strada chiusa e pulizia in corso

Nel tardo pomeriggio di oggi un camion che trasportava olio alimentare ha sversato accidentalmente il proprio carico lungo via Vignolese, tra San Donnino e Spilamberto. La sostanza viscosa ha causato grossi disagi al traffico e ha costretto gli agenti della Polizia Municipale ad intervenire.

La provinciale SP623 è stata chiusa a spilamberto tra la rotatoria con via San Vito e rotatoria com SP16 (Rotatoria della Goccia) e Via Circonvallazione fino a via Tacchini.

Il traffico è stato deviato ed è intervenuto il pronto intervento per la pulizia. In tarda serata il lavoro è stato quasi concluso, ma si consiglia in ogni caso di fare attenzione percorrendo il tratto interessato dallo sversamento di olio, i cui residui potrebbero rivelarsi pericolosi per i veicoli.