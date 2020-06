Accoltellato e ucciso in strada a Campogalliano, bloccato un 30enne

Poco prima della mezzanotte di ieri un uomo è stato ucciso a coltellate alla periferia di Campogalliano. E' accaduto in via Barchetta, nei pressi dell'omonima trattoria, dove si è verificata una lite fra due stranieri, al temine della quale uno dei due è stato colpito più volte con un coltello ad opera del rivale.

I soccorritori del 118, avvertiti da alcuni testimoni, hanno trovato il ferito accasciato in strada e sanguinante a causa di una profonda ferita all'addome. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico e sanitario: la vittima - un 36enne tunisino in Italia senza fissa dimora - è deceduta dopo aver perso molto sangue a seguito dei fendenti.

Sul posto si sono portati immediatamente anche i Carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda e bloccato quello che al momento è considerato il principale sospettato. Si tratta di un cittadino marocchino di 30 anni, residente a Campogalliano, che ora si trova in stato di arresto con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Le circostanza lasciano poco adito a dubbi: il nordafricano è statao trovato non molto distante dalla vittima, con in mano il coltello insanguinato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presunto omicida si torva ora in carcere, mentre sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad appurare in modo certo il movente di tale efferato delitto, che ad una prima analisi sembra riconducibile a dissidi personali permotivi futili.