Trovato senza vita nell'area di sosta dell'Autosole, si indaga per omicidio

Intorno alla mezzanotte di ieri Un camionista in transito lungo l'Autostrada del Sole ha notato il corpo senza vita di un uomo all'interno dell'area di sosta Castelfranco Est, accanto alla corsia nord della A1. Inutile l'intervento del 118, con il medico che non ha potuto fare altro che certificare la morte.

Sul posto è intervenuta in prima battuta la Polizia Stradale, seguita dai colleghi della Squadra Mobile della Questura di Modena. La vittima, il 52enne di Bologna A.G.S., presentava una ferita alla testa che si presume essere stata la causa della morte ed era disteso sull'asfalto in corrispondenza dei parcheggi destinati alle auto. Gli inquirenti stanno indagando con l'ipotesi di omicidio.

Date le circostanze del ritrovamento è complesso e prematuro azzardare qualsiasi ipotesi. L'area in questione è raggiungibile non solo dal tracciato autostradale, ma a piedi anche attraverso la viabilità ordinaria ed è nota per essere da molti anni un luogo di incontri a sfondo sessuale. Seguiranno aggiornamenti