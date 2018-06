Omicidio a Serramazzoni, donna di 67 anni uccisa in casa a coltellate

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Serramazzoni, dove una donna è stata uccisa a coltellate all'interno della propria abitazione. La vittima è Anna Grishchenko, una cittadina Ucraina di 67 anni regolarmente residente in paese.

Presso l'appartamento di via XXIV Maggio so o intervenuti i carabinieri del paese e della Compagnia di Pavullo. Le indagini sono state indirizzate in prima battuta verso i parenti della vittima: seppur non giugano ancora conferme, si ipotizza un dramma famigliare. Seguiranno aggiornamenti