Uccide il figlio disabile poi si toglie la vita, dramma alla periferia di Carpi

Dopo le ore 11.00 di questa mattina si è consumato un dramma familiare all'interno di un'abitazione di Via Longhena, alla periferia nord di Carpi. Padre e figlio, rispettivamente di 69 e 37 anni, sono stati trovati senza vita all'interno della loro casa.

Da una prima ricostruzione il padre avrebbe ucciso il figlio soffocandolo nel letto -il ragazzo era tetraplegico e paralizzato- poi si sarebbe tolto la vita nel bagno di casa con un coltello. Il fatto è avvenuto mentre i due erano soli in casa: la moglie infatti era uscita per fare la spesa e al suo ritorno ha trovato l'appartamento chiuso e ha chiamato i soccorsi. L'intervento del 118 si è però rivelato inutile: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini.

Sul posto si sono portati immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Carpi e il magistrato di turno per svolgere tutte le indagini del caso. Al momento non si conosce ancora l'esatta dinamica dei fatti, ma sembra ormai certa la pista di un omicidio-suicidio compiuto dal padre.

I vicini descrivono la famiglia come un nucleo unito e da sempre stretto attorno alla difficile condizione del figlio. Il 37enne era solito frequentare assiduamente un centro diurno, ma dall'inizio dell'emergenza coronavirus questa possibilità gli era stata preclusa: un fatto che indubbiamente ha pesato nella difficile quotidianità del 37enne. Sempre secondo i vicini non sono note situazioni di particolare criticità in passato. Pare ormai evidente che si sia trattato della drammatica conseguenza di un disagio familiare maturato in molti anni di sofferenza.