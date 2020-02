Trovati morti in appartamento madre e figlio, tragedia in via Bonzagni

Nel tardo pomeriggio di oggi è stata effettuata una drammatica scoperta in un appartamento al secondo piano del civico 178 di via Bonzagni, all'incrocio con via Tamburini. Madre e figlio, rispettivamente di 80 e 56 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione.

Sono stati i vicini a chiamare i soccorsi non avendo più notizie: i vigili del fuoco hanno forzato la porta e scoperto i due corpi senza vita.

Sul posto è intervenuta per le indagini la Squadra Mobile, insieme alla.Polizia Municipale. Le strade circostanti sono state chiuse al traffico.

Attualmente non si hanno informazioni certe sull'accaduto, ma l'ipotesi che si fa strada è quella di un omicidio con successivo suicidio. La famiglia era seguita dai Sercizi Sociali. Seguiranno aggiornamenti