Ondata di gelo su Modena, il bilancio dell'Osservatorio Geofisico

L’ondata di gelo tardivo di fine febbraio e inizio marzo 2018 a Modena e Reggio Emilia – secondo gli esperti dell’Osservatorio Geofisico del DIEF-Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore - entra con pieno diritto nella storia meteoclimatica modenese fra gli “eventi estremi freddi”. Ma, subito avverte il meteorologo Luca Lombroso di Unimore “Non dimentichiamo che lo scorso gennaio 2018 è stato, viceversa, storico come mese mite, essendo il più caldo in assoluto dal 1830 per Modena”.

Intanto, il mese di febbraio chiude a Modena centro, con una temperatura media di 4.6°C, sotto alla media di riferimento del trentennio 1981-2010 (5.2°C). Comunque non sta qui l’anomalia: basta risalire al febbraio 2013 (4.2°) e al 2012, mese noto anche per il “nevone”, quando fece ancor più freddo con 2.5°C.

Nel complesso febbraio 2018 è risultato oltre che freddo anche piovoso: la pioggia misurata nella stazione storica di Piazza Roma sul torrione orientale del Palazzo Ducale è stata di 128.4 mm, molto più dei 31.2 mm di media del periodo 1981-2010, ma meno del febbraio 2016 che con 178.4 mm è anche il febbraio più piovoso in assoluto.

Sono invece notevoli alcuni dati giornalieri, fra cui, anzitutto, il giorno più freddo di questa inattesa ondata che è stato il 28 febbraio, con una temperatura minima di -5.9°C presso la stazione di Piazza Roma a Modena. Per l’ultima decade di febbraio, temperature così basse non si riscontravano dal memorabile febbraio 1929: allora si scese addirittura a -12°C il giorno 22.

Record assoluto invece la temperatura massima del 1 marzo, -0.6°C. E’ questa la più bassa temperatura massima mai registrata nel mese di marzo a Modena. Il precedente sono i -0.2°C del 1 marzo 1986, in cui si ebbe una nevicata e una situazione simile a quella attuale. La temperatura minima del 1 marzo è stata di -3.1°C, valore piuttosto anomalo per marzo. Ultimo precedente più basso il 2 marzo 2005, -5.0°C, anche se lontano dal record assoluto (-6.1°C) il 4 marzo 1929.

Il 1 marzo è stato, oltre che nevoso, un “giorno di gelo senza disgelo”, o “giorno di ghiaccio”: così sono definite le giornate in cui sia la temperatura massima che la temperatura minima restano a 0°C o al di sotto. “I “giorni di ghiaccio” – fa sapere Luca Lombroso di Unimore - erano abbastanza frequenti e se ne verificavano alcuni (mediamente 3-4) quasi tutti gli anni fino agli anni 1980, poi sono diventati sempre più rari. Gli ultimi, a Modena Piazza Roma, furono in occasione del “nevone” del febbraio 2012. Ma se concentriamo l’attenzione al mese di marzo, i “giorni di gelo senza disgelo” sono veramente l’eccezione. Infatti ne troviamo riscontro solo in tre occasioni, oltre a quello di quest’anno, appunto il 1 marzo 1986 citato prima (-0.2°C) e nel 1971, con 0°C esatti di temperatura massima”.